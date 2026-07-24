В Грузии приговорили к 11 годам тюрьмы членов «Исламского государства»

24.07.2026 15:47





Тбилисский городской суд приговорил к 11 годам тюрьмы двух человек, состоявших в террористической группировке «Исламское государство». Об этом сообщает Генпрокуратура Грузии.



Осужденные — гражданин Грузии и гражданин иностранного государства. Суд признал их виновными по статье 328 УК (членство в иностранной террористической организации и содействие террористической деятельности).



Представленные прокуратурой доказательства подтвердили, что фигуранты присягнули на верность лидеру «Исламского государства» и декларировали готовность выполнять любые указания в рамках деятельности группировки. В ходе обысков и следственных действий у них изъяли предметы с символикой террористической организации.





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