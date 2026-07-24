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В Грузии приговорили к 11 годам тюрьмы членов «Исламского государства»


24.07.2026   15:47


Тбилисский городской суд приговорил к 11 годам тюрьмы двух человек, состоявших в террористической группировке «Исламское государство». Об этом сообщает Генпрокуратура Грузии.

Осужденные — гражданин Грузии и гражданин иностранного государства. Суд признал их виновными по статье 328 УК (членство в иностранной террористической организации и содействие террористической деятельности).

Представленные прокуратурой доказательства подтвердили, что фигуранты присягнули на верность лидеру «Исламского государства» и декларировали готовность выполнять любые указания в рамках деятельности группировки. В ходе обысков и следственных действий у них изъяли предметы с символикой террористической организации.


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