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В муниципалитете Ахалцихе сильные осадки вызвали проблемы
24.07.2026 16:04
В селе Цкрути муниципалитета Ахалцихе обильные осадки привели к разливу местного оврага (ручья), в результате чего были затоплены прилегающие территории, повреждена внутренняя дорога и возникли проблемы с передвижением по селу. Об этом сообщает мэрия муниципалитета.
По информации мэрии, на месте мобилизована специальная техника, а работы ведутся в непрерывном режиме.
«С ходом работ по ликвидации последствий стихийного бедствия ознакомились мэр муниципалитета Ахалцихе Варлам Циклаури, заместитель мэра Георгий Меликидзе и представители соответствующих служб мэрии.
Руководитель муниципалитета встретился с пострадавшей семьёй, осмотрел ситуацию на месте и отметил, что муниципалитет примет все необходимые меры для скорейшего устранения последствий.
Вчерашние сильные осадки вызвали разлив проходящего через село оврага (ручья), в результате чего были затоплены прилегающие территории, повреждена внутренняя дорога и возникли проблемы с передвижением по селу», — говорится в сообщении мэрии муниципалитета Ахалцихе.
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