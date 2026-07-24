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В муниципалитете Ахалцихе сильные осадки вызвали проблемы


24.07.2026   16:04


В селе Цкрути муниципалитета Ахалцихе обильные осадки привели к разливу местного оврага (ручья), в результате чего были затоплены прилегающие территории, повреждена внутренняя дорога и возникли проблемы с передвижением по селу. Об этом сообщает мэрия муниципалитета.

По информации мэрии, на месте мобилизована специальная техника, а работы ведутся в непрерывном режиме.

«С ходом работ по ликвидации последствий стихийного бедствия ознакомились мэр муниципалитета Ахалцихе Варлам Циклаури, заместитель мэра Георгий Меликидзе и представители соответствующих служб мэрии.

Руководитель муниципалитета встретился с пострадавшей семьёй, осмотрел ситуацию на месте и отметил, что муниципалитет примет все необходимые меры для скорейшего устранения последствий.

Вчерашние сильные осадки вызвали разлив проходящего через село оврага (ручья), в результате чего были затоплены прилегающие территории, повреждена внутренняя дорога и возникли проблемы с передвижением по селу», — говорится в сообщении мэрии муниципалитета Ахалцихе.


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