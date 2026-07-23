Джо Уилсон: Антиамериканский режим «Грузинской мечты» вновь устраивает эскалацию нападок на свободу выражения

23.07.2026 21:01





Я призываю к немедленному освобождению Вахо Санаи и всех политзаключенных, - написал в соцсети американский конгрессмен Джо Уилсон (Республиканская партия).



По словам конгрессмена, рассматриваются все варианты. Уилсон обвиняет «Грузинскую мечту» в эскалации нападок на свободу выражения.



«Антиамериканский режим «Грузинской мечты» вновь устраивает эскалацию нападок на свободу выражения! Я выступаю с призывом к немедленному освобождению Вахо Саная и всех политических заключенных. Рассматриваются все варианты!» - написал Уилсон.





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