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Джо Уилсон: Антиамериканский режим «Грузинской мечты» вновь устраивает эскалацию нападок на свободу выражения


23.07.2026   21:01


Я призываю к немедленному освобождению Вахо Санаи и всех политзаключенных, - написал в соцсети американский конгрессмен Джо Уилсон (Республиканская партия).

По словам конгрессмена, рассматриваются все варианты. Уилсон обвиняет «Грузинскую мечту» в эскалации нападок на свободу выражения.

«Антиамериканский режим «Грузинской мечты» вновь устраивает эскалацию нападок на свободу выражения! Я выступаю с призывом к немедленному освобождению Вахо Саная и всех политических заключенных. Рассматриваются все варианты!» - написал Уилсон.


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