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«Грузию серьезно недооценивают»: Павел Дуров поделился впечатлениями после визита
23.07.2026 20:42
Основатель Telegram только что опубликовал пост о своей поездке в Грузию, где рассказал о впечатлениях от Тбилиси и Батуми.
Дуров отметил гостеприимство людей, древнюю культуру, кухню и природу страны, но отдельно подчеркнул экономический потенциал.
По его словам, Грузия становится заметным деловым центром, а благодаря благоприятным условиям для бизнеса привлекает все больше технологических компаний.
«Грузию серьезно недооценивают как место для посещения и ведения бизнеса. Я вернусь очень скоро», — написал Дуров.
Его визит вызвал большой интерес, а теперь остается главный вопрос — была ли это просто поездка или начало новых планов.
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