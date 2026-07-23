«Грузию серьезно недооценивают»: Павел Дуров поделился впечатлениями после визита

23.07.2026 20:42





Основатель Telegram только что опубликовал пост о своей поездке в Грузию, где рассказал о впечатлениях от Тбилиси и Батуми.



Дуров отметил гостеприимство людей, древнюю культуру, кухню и природу страны, но отдельно подчеркнул экономический потенциал.



По его словам, Грузия становится заметным деловым центром, а благодаря благоприятным условиям для бизнеса привлекает все больше технологических компаний.



«Грузию серьезно недооценивают как место для посещения и ведения бизнеса. Я вернусь очень скоро», — написал Дуров.



Его визит вызвал большой интерес, а теперь остается главный вопрос — была ли это просто поездка или начало новых планов.





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