Мать убийцы 17-летнего подростка рассказала о случившемся

23.07.2026 21:08





Мать задержанного по делу о стрельбе в тбилисском районе Вера в интервью TV Pirveli рассказала о событиях трагического вечера:



"Я сказала не шумите, вот и всё, а потом всё продолжилось... Для матери очень трудно это сказать, но пусть бы он [сын] умер, а этот [ребёнок] был бы жив, - сказала мать Ники Капанадзе Додо Одишария, о задержанном сыне и погибшем 17-летнем парне.



Она рассказала, что её сын страдал от проблем со здоровьем и лечился в психиатрической клинике. По её словам, оружие было оформлено на сына до того, как у него появились психические проблемы.



Мать также сообщила, что несколько лет назад сын проявил агрессию к ней и ломал мебель. Тогда она попросила полицию забрать оружие, так как её сын психически не здоров. Полиция временно изъяла оружие, но позже вернула его:

«У него было оформлено оружие. <> Был случай, когда он начал вести себя агрессивно по отношению ко мне. Ему выписали ограничительный ордер на один месяц. Он меня не трогал, он ломал стулья. Тогда я сказала полиции: "Он не в порядке, заберите оружие". Они забрали его, но потом вернули. Это было примерно 4–5 лет назад. У него всего три зарегистрированных оружия, старые разрешения, но сейчас он пользовался только одним.



Он лежал в клинике в районе ТЭВЗ. Как я могла оставить его без лечения? Лекарства ему привозили из Германии, местные препараты я ему не давала. Я платила 800 €. Я никогда не могла представить, что он убьёт человека».



Она также сообщила, что во время инцидента сын находился дома с оружием и не впускал полицию. По её словам, она просила спецназ не приближаться к нему, так как боялась новых жертв.



"Он был дома с оружием. Не пускал полицию. Меня вообще вывели оттуда. Был страшный звук. Это не был звук оружия, это был какой-то страшный звук. Были спецназовцы<>".





Напомним, что стрельба произошла вчера поздно вечером, 22 июля, в районе Вера, на улице Шанидзе, 31. По данным следствия, Ника Капанадзе открыл огонь из принадлежащего ему огнестрельного оружия. В результате были ранены четыре человека, среди них двое несовершеннолетних. Один из пострадавших, 17-летний Ника Гунашвили, позже скончался в больнице.



Полиция задержала 42-летнего Капанадзе в принадлежащем ему отеле. По имеющейся информации, ранее он был судим. Кроме того, в отношении него ранее действовал ограничительный ордер, связанный с конфликтом с его матерью.

По предварительной информации, причиной конфликта стало замечание матери Капанадзе молодым людям, которые припарковали автомобиль возле ее дома. После этого Капанадзе вышел с оружием и открыл стрельбу.





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