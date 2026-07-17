Россию захлестнули корпоративные банкротства

17.07.2026 21:46





СМИ опубликовали официальную статистику, которая зафиксировала стремительный рост корпоративной неплатежеспособности после обманчиво стабильного периода. Число компаний, которые признаны банкротами в первом полугодии 2026 года увеличилось на 10,8%, составив более 3500 компаний, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».



Системные причины кризиса банкротств вызваны накопленным давлением на бизнес в прошлые годы, поскольку высокая ключевая ставка привела к дефициту денег, росту фискальной нагрузки и увеличению расходов на оплату труда, из-за чего коммерческий сектор полностью исчерпал финансовую подушку безопасности.



Затяжные военные действия против Украины привели к перегрузке финансовой системы колоссальными государственными вливаниями в оборонный сектор, что породило неизбежное ускорение инфляции. По указанной причине Центробанк поднял ключевую ставку до заградительных двадцати одного процента годовых, что обернулось для гражданского сектора экономики удорожанием кредитов, недоступностью ипотеки и падением спроса.



Сложившаяся цепочка событий вызвала глубокий дефицит ликвидности, вследствие чего лишенные дешевого финансирования компании быстро растратили свои запасы, спровоцировав ускорение роста банкротств до 21% к концу второго квартала 2026 года.





Одновременное повышение базовой ставки налога на добавленную стоимость до 22%, ликвидация льгот по страховым взносам для малого бизнеса и снижение порога освобождения от налога с 60 до 20 миллионов рублей лишили компании остатков маржинальности. Предприниматели, ранее балансировавшие на грани выживания, оказались в серой зоне либо перед фактом удорожания своих услуг.



Поскольку свободные средства изымаются в пользу государства, а доступ к займам закрыт ставкой, у компаний не осталось легальных инструментов для покрытия кассовых разрывов, в силу чего признание несостоятельности стало единственным способом остановить накопление долгов.



Второй квартал 2026 года показал, что скрытый кризис ликвидности перешел в открытую фазу, когда иллюзия стабильности рассеялась под давлением дорогих кредитов.



В условиях растущего бюджетного дефицита государственные органы демонстрируют жесткость, увеличив количество исков от налоговой службы в 4,5 раза, в результате чего доля ведомства в делах о несостоятельности выросла до двадцати двух целых семи десятых процента. Фискальные органы практикуют превентивное вмешательство, стремясь первыми наложить арест на имущество должников и лишая компании шанса на урегулирование спора.



Под фискальным давлением собственники бизнеса массово выбирают контролируемое самобанкротство, число случаев которого выросло на 43% по сравнению с прошлым годом и на 83% по сравнению с позапрошлым годом.



Предприниматели понимают, что отсутствие доступных кредитов превращает борьбу за выживание в затягивание агонии, грозящее субсидиарной ответственностью, при которой долги компании взыскивают за счет их личного имущества. По указанной причине добровольное прекращение деятельности становится единственным способом закрыть проект и вовремя зафиксировать убытки.





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