Грузия выдала России жителя Краснодарского края, причастного к гибели человека

17.07.2026 20:47





На нейтральном участке российско-грузинского автомобильного пограничного пункта пропуска «Верхний Ларс» была проведена передача российской стороне гражданина России, находившегося в международном розыске по линии Интерпола. Процедура состоялась в рамках международного сотрудничества между правоохранительными органами РФ и Грузии.



Объявленный в международный розыск по каналам Интерпола по инициативе ГУ МВД России по Краснодарскому краю 40-летний гражданин РФ был передан конвою российских правоохранительных органов. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».



Передача гражданина осуществлена при содействии сотрудников Северо-Осетинского и Краснодарского подразделений НЦБ Интерпола, а также сотрудников УФСИН.





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