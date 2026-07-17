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Грузия выдала России жителя Краснодарского края, причастного к гибели человека


17.07.2026   20:47


На нейтральном участке российско-грузинского автомобильного пограничного пункта пропуска «Верхний Ларс» была проведена передача российской стороне гражданина России, находившегося в международном розыске по линии Интерпола. Процедура состоялась в рамках международного сотрудничества между правоохранительными органами РФ и Грузии.

Объявленный в международный розыск по каналам Интерпола по инициативе ГУ МВД России по Краснодарскому краю 40-летний гражданин РФ был передан конвою российских правоохранительных органов. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Передача гражданина осуществлена при содействии сотрудников Северо-Осетинского и Краснодарского подразделений НЦБ Интерпола, а также сотрудников УФСИН.


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