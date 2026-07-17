|
|
|
В суде по делу о «воровском мире» обвиняемый обвинил силовиков в жестоком задержании
17.07.2026 20:54
В Батумском городском суде продолжается рассмотрение дела о предполагаемых связях с «вором в законе» Асланом Кобуладзе. На заседании один из обвиняемых, Рамаз Ч., публично оспорил версию следствия о том, что он сопротивлялся задержанию.
«Когда вы пришли ко мне в три часа ночи, я спал. Вы ворвались с двадцатью спецназовцами. Как только я открыл дверь, меня сразу повалили на пол. Какое сопротивление я мог вам оказать?» — спросил обвиняемый старшего следователя Владимира Накашидзе.
Следователь, в свою очередь, заявил, что во время спецоперации обвиняемый оказал сопротивление и травмировал одного из сотрудников полиции. Однако на вопросы защиты он не смог объяснить, в чём именно выражалось это сопротивление, ограничившись словами: «Было сопротивление, нам пришлось применить силу».
Защита также напомнила, что задержание проходило ночью на глазах у двух малолетних детей обвиняемого. Следователь ответил, что не помнит присутствия детей.
Речь идёт о масштабной спецоперации, проведённой 17 марта 2026 года, в ходе которой были задержаны 72 человека. По версии МВД, обвиняемые организовывали так называемые «воровские разборки», поддерживали связь с «вором в законе» Асланом Кобуладзе, разрешали финансовые и криминальные споры между гражданами и обязывали стороны выплачивать деньги. В случае отказа, как утверждает следствие, людям угрожали физической расправой и убийством.
По этому делу проходят 38 обвиняемых, среди которых три женщины. Они были освобождены под залог. Ещё пяти фигурантам обвинения предъявлены заочно.
Во время спецоперации также пострадала местная жительница Тамар Микеладзе — мать одного из обвиняемых. Она утверждает, что сотрудник спецназа выстрелил ей в ногу.
На заседании были допрошены и другие следователи. Один из них сообщил, что изучал аудио- и видеозаписи, ставшие основными доказательствами обвинения, однако на многие вопросы адвокатов отвечал, что не помнит обстоятельств дела.
Защита заявила, что такие ответы ставят под сомнение качество расследования и достоверность собранных доказательств.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна