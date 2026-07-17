В суде по делу о «воровском мире» обвиняемый обвинил силовиков в жестоком задержании

17.07.2026 20:54





В Батумском городском суде продолжается рассмотрение дела о предполагаемых связях с «вором в законе» Асланом Кобуладзе. На заседании один из обвиняемых, Рамаз Ч., публично оспорил версию следствия о том, что он сопротивлялся задержанию.



«Когда вы пришли ко мне в три часа ночи, я спал. Вы ворвались с двадцатью спецназовцами. Как только я открыл дверь, меня сразу повалили на пол. Какое сопротивление я мог вам оказать?» — спросил обвиняемый старшего следователя Владимира Накашидзе.



Следователь, в свою очередь, заявил, что во время спецоперации обвиняемый оказал сопротивление и травмировал одного из сотрудников полиции. Однако на вопросы защиты он не смог объяснить, в чём именно выражалось это сопротивление, ограничившись словами: «Было сопротивление, нам пришлось применить силу».



Защита также напомнила, что задержание проходило ночью на глазах у двух малолетних детей обвиняемого. Следователь ответил, что не помнит присутствия детей.



Речь идёт о масштабной спецоперации, проведённой 17 марта 2026 года, в ходе которой были задержаны 72 человека. По версии МВД, обвиняемые организовывали так называемые «воровские разборки», поддерживали связь с «вором в законе» Асланом Кобуладзе, разрешали финансовые и криминальные споры между гражданами и обязывали стороны выплачивать деньги. В случае отказа, как утверждает следствие, людям угрожали физической расправой и убийством.



По этому делу проходят 38 обвиняемых, среди которых три женщины. Они были освобождены под залог. Ещё пяти фигурантам обвинения предъявлены заочно.



Во время спецоперации также пострадала местная жительница Тамар Микеладзе — мать одного из обвиняемых. Она утверждает, что сотрудник спецназа выстрелил ей в ногу.



На заседании были допрошены и другие следователи. Один из них сообщил, что изучал аудио- и видеозаписи, ставшие основными доказательствами обвинения, однако на многие вопросы адвокатов отвечал, что не помнит обстоятельств дела.



Защита заявила, что такие ответы ставят под сомнение качество расследования и достоверность собранных доказательств.





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