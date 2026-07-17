Общий доход 8 ведущих аудиторских и бухгалтерских компаний достиг 130 млн лари

17.07.2026 21:01





В анализ были включены представители международных сетей — PwC, EY, KPMG, Deloitte, BDO, Nexia, FMG и AccountAnts.



На долю «большой четвёрки» (Deloitte, PwC, EY и KPMG) приходится около 57% или 74 млн лари от общей выручки сектора.



По общему объёму полученных средств лидером стала компания BDO с показателем в 25,5 млн лари. Хотя фирма является пятой по величине аудиторской сетью в мире, её лидерство в Грузии в основном основано на доходах от неаудиторских услуг.



Компания PwC Georgia занимает первое место по доходам от аудиторских услуг, заработав в этой области 13,8 млн лари. BDO находится на третьем месте с 7 млн, опережая KPMG (6,9 млн) и Deloitte (4,8 млн).



Исследование также указывает на рост компании Nexia, общий доход которой достиг 14,5 млн, что превышает аналогичные показатели Deloitte (10,2 млн).





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