Верховная рада утвердила Сергея Корецкого премьер-министром Украины

16.07.2026 17:43





Верховная рада Украины одобрила назначение бывшего главы НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого на должность премьер-министра. Он стал третьим премьер-министром страны с момента начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году.



Корецкий, ранее занимавший пост генерального директора государственного энергетического гиганта «Нафтогаз», был охарактеризован депутатами как «талантливый и эффективный менеджер». Его кандидатуру поддержали 289 народных депутатов.



Выступая перед парламентом перед голосованием, Корецкий заявил, что его главными приоритетами станут укрепление обороноспособности Украины, обеспечение экономической стабильности и дальнейшая интеграция страны в Европейский союз.



Напомним, до назначения Корецкого пост премьер-министра Украины занимала Юлия Свириденко. Она была назначена на эту должность в июле 2025 года. 12 июля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о ее отставке и выдвинул кандидатуру Сергея Корецкого на пост главы правительства. Вместе с Юлией Свириденко в отставку ушел и кабинет министров Украины.







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