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СБУ нанесла удар танкерам «теневого флота» России в Черном море


16.07.2026   12:27


Служба безопасности Украины нанесла удары по танкерам российского «теневого флота» в Чёрном море, - сообщают украинские СМИ.

По информации Службы безопасности Украины, удары морскими дронами были нанесены по российским танкерам Louise 1 и Banda в акватории Чёрного моря.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, российские танкеры перевозили сырую нефть в нарушение эмбарго, введённого странами «Большой семёрки» и Европейским союзом.

По данным ведомства, во время атаки российская авиация попыталась уничтожить морские дроны, однако безуспешно.

Ранее в российских городах Саратов и Энгельс были слышны взрывы, - сообщают также украинские СМИ.

По их информации, Саратов и Энгельс подверглись атаке беспилотников, после чего в городах прогремели взрывы.

Как сообщает Telegram-канал Astra, целью атаки беспилотников стал военный аэродром в Энгельсе.

По данным источника, после ударов на территории аэродрома в Энгельсе возник пожар.


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