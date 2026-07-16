СБУ нанесла удар танкерам «теневого флота» России в Черном море

16.07.2026 12:27





Служба безопасности Украины нанесла удары по танкерам российского «теневого флота» в Чёрном море, - сообщают украинские СМИ.



По информации Службы безопасности Украины, удары морскими дронами были нанесены по российским танкерам Louise 1 и Banda в акватории Чёрного моря.



Как сообщили в пресс-службе СБУ, российские танкеры перевозили сырую нефть в нарушение эмбарго, введённого странами «Большой семёрки» и Европейским союзом.



По данным ведомства, во время атаки российская авиация попыталась уничтожить морские дроны, однако безуспешно.



Ранее в российских городах Саратов и Энгельс были слышны взрывы, - сообщают также украинские СМИ.



По их информации, Саратов и Энгельс подверглись атаке беспилотников, после чего в городах прогремели взрывы.



Как сообщает Telegram-канал Astra, целью атаки беспилотников стал военный аэродром в Энгельсе.



По данным источника, после ударов на территории аэродрома в Энгельсе возник пожар.





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