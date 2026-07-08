Российский депутат считает допустимцм уничтожение половины населения Украины

08.07.2026 18:58





Российский депутат заявил, что ради «денацификации» допустимо уничтожить до половины населения Украины



Как пишет The Moscow Times, депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв заявил, что ради «искоренения нацизма» допустимо уничтожить до 50% населения Украины.



«Все нацисты должны быть уничтожены. Все до единого. Понимаете, если это пятьдесят процентов населения Украины — значит, должны быть уничтожены и пятьдесят процентов. Чтобы этой заразы там больше не было и никто нам не угрожал»,

— сказал Журавлёв в разговоре с юристом и блогером Иваном Мироновым.



На вопрос, как отличить нациста от обычного человека, депутат ответил:

«Если у него автомат — да, он должен быть уничтожен. Зачем различать? Увидел — убей».



Эти заявления прозвучали на фоне продолжающейся полномасштабной войны России против Украины, которую Кремль с начала вторжения в 2022 году оправдывает необходимостью «денацификации».





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