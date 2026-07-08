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Декларация саммита НАТО: Союзники едины в непоколебимой поддержке Украины
08.07.2026 17:40
Государства-члены НАТО выполняют оборонные обязательства, принятые в Гааге, для противодействия долгосрочной угрозе, которую представляет Россия для евроатлантической безопасности и стабильности, а также сохраняющейся террористической угрозе, - об этом говорится в декларации саммита НАТО.
В документе подчеркивается, что Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность, и союзники едины в своей поддержке Украины.
«Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность, и союзники едины в своей непоколебимой поддержке Украины в деле защиты ее свободы, суверенитета и территориальной целостности», — говорится в документе.
Согласно декларации, европейские союзники и Канада в настоящее время финансируют основную часть помощи Украине в сфере безопасности на двусторонней и многосторонней основе.
«Союзники подчеркивают, что эта поддержка должна быть справедливой, предсказуемой и устойчивой в долгосрочной перспективе. К 2026 году союзники обязуются предоставить Украине военное оборудование, помощь и обучение на сумму 70 миллиардов евро и подтверждают свои суверенные обязательства сохранить как минимум такой же уровень поддержки и в 2027 году. В этой связи мы приветствуем решение Европейского союза о выделении многолетнего финансирования Украине посредством «Кредита поддержки Украины»», — отмечается в декларации.
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