Декларация саммита НАТО: Союзники едины в непоколебимой поддержке Украины

08.07.2026 17:40





Государства-члены НАТО выполняют оборонные обязательства, принятые в Гааге, для противодействия долгосрочной угрозе, которую представляет Россия для евроатлантической безопасности и стабильности, а также сохраняющейся террористической угрозе, - об этом говорится в декларации саммита НАТО.



В документе подчеркивается, что Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность, и союзники едины в своей поддержке Украины.



«Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность, и союзники едины в своей непоколебимой поддержке Украины в деле защиты ее свободы, суверенитета и территориальной целостности», — говорится в документе.



Согласно декларации, европейские союзники и Канада в настоящее время финансируют основную часть помощи Украине в сфере безопасности на двусторонней и многосторонней основе.



«Союзники подчеркивают, что эта поддержка должна быть справедливой, предсказуемой и устойчивой в долгосрочной перспективе. К 2026 году союзники обязуются предоставить Украине военное оборудование, помощь и обучение на сумму 70 миллиардов евро и подтверждают свои суверенные обязательства сохранить как минимум такой же уровень поддержки и в 2027 году. В этой связи мы приветствуем решение Европейского союза о выделении многолетнего финансирования Украине посредством «Кредита поддержки Украины»», — отмечается в декларации.





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