Чиновник НАТО: темпы продвижения россиян снизились в 4 раза

07.07.2026 21:15





Темпы продвижения российской армии в Украине в июне снизились в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель НАТО в кулуарах саммита в Анкаре, сообщает корреспондент "Европейской правды".



"Темпы продвижения российских войск в июне составляли в среднем всего 3,79 км² в день. В тот же период прошлого года Россия продвигалась примерно на 16 км² в день. Таким образом, это примерно четырехкратное снижение ежедневного продвижения, при том что Россия еще хочет захватить более 5000 км² территории", – отметил чиновник.



По его словам, Москва вряд ли сможет достичь поставленных целей и уложиться в сроки.



"При этом Путин продолжает постоянно сдвигать границу, утверждая, что каждый завоеванный километр – это большая победа", – добавил высокопоставленный чиновник.



Как сообщалось, в НАТО считают, что Россия не отказывается от своих целей в войне против Украины, несмотря на то, что ее потери в живой силе превышают 1,4 млн военнослужащих.



А министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предполагает, что глава Кремля начинает серьёзно задумываться над тем, сколько ещё сможет вести свою захватническую войну против Украины и есть ли в этом смысл.





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