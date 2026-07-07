Международный олимпийский комитет снял с России спортивные санкции

07.07.2026 21:29





Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение отменить отстранение Олимпийского комитета России (ОКР), действовавшее с 12 октября 2023 года. Как говорится в заявлении организации, решение вступило в силу 7 июля 2026 года после того, как комиссия по правовым вопросам установила, что ОКР «больше не включает в свои члены какие-либо региональные спортивные организации на территориях, подпадающих под юрисдикцию Национального олимпийского комитета Украины». Кроме того, российская сторона подтвердила, что не ведёт и не будет вести деятельность на этих территориях. При этом МОК оставил за собой право вновь ввести ограничения, если сочтёт это необходимым.



Одновременно МОК отменил рекомендации международным спортивным федерациям ограничивать участие российских спортсменов в международных соревнованиях. После начала полномасштабной войны в феврале 2022 года комитет рекомендовал не допускать к турнирам спортсменов из России и Беларуси. В марте 2023 года белорусским атлетам разрешили выступать в нейтральном статусе, а в мае 2026 года ограничения в отношении Беларуси были полностью сняты. Теперь аналогичные рекомендации утратили силу и для России.



Министр спорта России Михаил Дегтярёв, комментируя решение МОК, отметил, что исполком отменил «собственное решение о дискриминационных мерах» в отношении российских спортсменов. «Никаких больше проверок на нейтральность не будет», — подчеркнул он. По его словам, МОК также снял ограничения по командным видам спорта и, как утверждает министр, обратился ко всем международным федерациям с призывом вернуть на международные старты российский флаг и гимн. «Олимпийский комитет России восстановлен в своих правах. Это означает то, что мы за столом и будем продолжать переговоры в МОК по восстановлению наших спортсменов в разных федерациях. Также это означает, что никаких ограничений на Олимпийский комитет более не накладываются, а это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты», — сказал Дегтярёв.



В МОК пояснили, что принятое решение связано с началом квалификационного периода к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе и зимним Юношеским Олимпийским играм 2028 года в Италии, в связи с чем спортсменам должен быть обеспечен равный доступ к соревнованиям.



При этом МОК выдвинул ряд условий для возвращения российских спортсменов. Все они должны входить в национальную антидопинговую программу, переданную под управление Международного агентства допинг-тестирования (ITA), а также пройти несколько допинг-проверок до допуска к соревнованиям. Ответственность за сроки и организацию тестирования возложена на международные спортивные федерации. Кроме того, МОК подчеркнул, что по-прежнему не намерен проводить свои мероприятия в России и приглашать на них представителей российского правительства. Вопрос использования российского флага, гимна и других государственных символов на Олимпийских играх будет решён позднее, отмечается в сообщении МОК.



В заявлении также говорится, что позиция МОК в отношении войны в Украине остаётся неизменной. Организация вновь заявила, что решительно осуждает вторжение, сохраняет солидарность с олимпийским сообществом Украины и продолжит поддерживать украинских спортсменов через специально созданный Фонд солидарности. Решение об отмене санкций в отношении России, как отметили в МОК, отражает принцип, согласно которому «участие спортсмена в международных соревнованиях не должно ограничиваться из-за участия его правительства в войне или конфликте».



МОК отстранил ОКР в октябре 2023 года — причиной стало включение в состав российского комитета олимпийских советов оккупированных регионов Украины («ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областей).





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