В Риме арестовали бывших офицеров разведки, которые могли работать на Россию

07.07.2026 22:11





В Италии арестовали двух бывших сотрудников службы внутренней разведки AISI — Гавино Рауля Пираса и Винченцо Ди Паскуале, которых подозревают в передаче секретной информации российским спецслужбам за деньги. По версии следствия, они действовали по заданию предполагаемого сотрудника российской разведки, пользовавшегося дипломатическим иммунитетом в Италии, сообщает Corriere della Sera. Бывшим разведчикам предъявлены обвинения в шпионаже, незаконном доступе к компьютерным системам и преступлениях против госбезопасности.



Пирас ушел в отставку более десяти лет назад. Он получил образование в области политологии и международных отношений, проходил подготовку в школе НАТО в немецком Обераммергау и участвовал в международных учениях альянса Unified Blade. Во время службы он занимался разведкой и контрразведкой.



Как пишет Corriere della Sera, расследование началось в 2025 году после того, как AISI выявила признаки вербовки бывшего сотрудника итальянской разведки российскими спецслужбами. По версии контрразведки, его привлекли к сбору секретной информации, связанной с оборонной промышленностью Италии. После этого спецслужба начала масштабную операцию — наружное наблюдение, прослушивание переговоров и обыски. Во время одного из них правоохранители обнаружили 20 тыс. евро.



Следствие считает, что Пирас получал интересовавшую российскую сторону информацию через сеть источников. Среди них были четыре действующих военнослужащих киберподразделений Министерства обороны Италии. По делу проходят еще пять человек: Давиде Пьянтаниду, Джанлуку Нарделлу, Джузеппе Темпесту, Серджо Ромео и Антонио Герру. Их подозревают в добывании сведений, касающихся безопасности государства, политическом и военном шпионаже, разглашении гостайны.



Аресты произошли на фоне усиления борьбы европейских стран с предполагаемой деятельностью российских спецслужб. Во вторник, 7 июля, стало известно, что на сербско-венгерской границе были задержаны два человека, которых немецкие власти подозревают в подготовке диверсии на территории Германии в интересах российской разведки. По данным Bild, у задержанных изъяли взрывное устройство, а предполагаемой целью мог стать объект оборонной промышленности, связанный с поставками вооружений Украине.





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