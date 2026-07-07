Конституционный суд Казахстана «обнулил» президентские сроки Токаева

07.07.2026 22:43





Срок полномочий президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в связи со ‌вступлением в силу новой Конституции обнулен, объявил во вторник Конституционный суд республики.



В Казахстане ​1 ​июля 2026 ⁠года вступила в ‌силу новая конституция. Токаев ‌вступил в должность в 2019 году ​в качестве преемника первого ‌президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В соответствии ​со старой конституцией полномочия ‌Токаева были ограничены одним сроком до 2029 года.



«Лица, которые в ​соответствии с ​Конституцией ‌1995 года занимают должности, указанные в ​данных конституционных нормах, могут быть избраны или назначены на соответствующие должности после вступления в силу Конституции 2026 года», — цитирует Reuters заявление Конституционного суда.



Для ​целей применения ⁠установленных указанными конституционными нормами ограничений «избрание или назначение таких ‌лиц на соответствующие должности ‌после вступления в силу Конституции 2026 ​года рассматривается как первое ‌избрание или назначение».





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