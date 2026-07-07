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Конституционный суд Казахстана «обнулил» президентские сроки Токаева
07.07.2026 22:43
Срок полномочий президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в связи со вступлением в силу новой Конституции обнулен, объявил во вторник Конституционный суд республики.
В Казахстане 1 июля 2026 года вступила в силу новая конституция. Токаев вступил в должность в 2019 году в качестве преемника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В соответствии со старой конституцией полномочия Токаева были ограничены одним сроком до 2029 года.
«Лица, которые в соответствии с Конституцией 1995 года занимают должности, указанные в данных конституционных нормах, могут быть избраны или назначены на соответствующие должности после вступления в силу Конституции 2026 года», — цитирует Reuters заявление Конституционного суда.
Для целей применения установленных указанными конституционными нормами ограничений «избрание или назначение таких лиц на соответствующие должности после вступления в силу Конституции 2026 года рассматривается как первое избрание или назначение».
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