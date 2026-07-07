В Грузии резко вырос импорт электромобилей

07.07.2026 21:02





В последние три месяца в Грузии фиксируется заметный рост импорта электромобилей. Об этом сообщает Национальной службы статистики.



Если в феврале 2026 года в страну ввезли 623 электромобиля на сумму 9,267 млн долларов, то уже в марте — 1 101 электромобиль на 16,350 млн долларов. Это рост на 76,7% по количеству за один месяц.



Положительная динамика сохранялась и дальше:



• апрель — 1 189 электромобилей на 16,580 млн долларов;

• май — 1 243 электромобиля на 17,578 млн долларов.



При этом средняя стоимость одного электромобиля снизилась. За январь–май 2026 года она составила около 14,8 тыс. долларов, тогда как за тот же период прошлого года превышала 17,3 тыс. долларов.



Топ-5 стран, откуда Грузия импортировала электромобили в январе–мае 2026 года:



• США — 3 740 авто на 48,159 млн долларов;

• Китай — 533 авто на 12,124 млн долларов;

• Германия — 46 авто на 4,502 млн долларов;

• Япония — 257 авто на 2,136 млн долларов;

• Канада — 63 авто на 905 тыс. долларов.





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