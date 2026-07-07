Александар Вучич: Я многому научился у Шалвы Папуашвили

07.07.2026 20:50





орошие отношения между нашими странами», — заявил президент Сербии Александар Вучич грузинским журналистам в рамках проходящей в Сербии конференции.



По словам президента Сербии, крепкие двусторонние отношения полезны как для отношений между странами, так и для взаимосвязанности региона Западных Балкан, Кавказского региона и всех других регионов, стремящихся к вступлению в Европейский союз.



«Я считаю, что существуют вещи, которые важнее, чем мечты о завершении нашего пути в Европейский союз, процесса европейской интеграции, потому что я знаю, что в течение следующих одного, двух, трёх, четырёх или пяти лет мы не станем полноправными государствами — членами Союза. Учитывая это, мы должны сделать всё возможное, чтобы создать для наших народов лучшее качество жизни, чтобы получить от Европейского союза то, чем может быть единый рынок, что может означать открытые границы. Именно в этом заключается та реальная выгода, которой мы можем добиться в интересах наших народов.



Конечно, однажды мы все станем членами Европейского союза, но это не произойдёт очень скоро. Мы должны быть очень рациональными, очень реалистичными, и я думаю, что этот новый подход, который начали канцлер Мерц и президент Макрон, может стать хорошим путём, потому что в конечном итоге наших граждан не интересуют бюрократические формальности — их волнует собственная жизнь, их волнует будущее их детей. Именно это беспокоит людей. Именно поэтому я считаю, что для нас чрезвычайно важно объединить усилия, чтобы достичь этих целей», — заявил Вучич.





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