В Чёрном море провели новый этап исследований рыбных ресурсов

07.07.2026 21:05





Национальное агентство окружающей среды Грузии при поддержке FAO и Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном море GFCM провело очередной этап исследований в Чёрном море.



Работы проходят на 20 заранее выбранных станциях на разных глубинах. Для исследований используют стандартизированный демерсальный трал, который агентство получило от FAO в рамках грантового соглашения.



Цель исследования — собрать научные данные о приоритетных видах рыб Чёрного моря. Эти данные помогут устойчиво управлять рыбными ресурсами, защищать морское биоразнообразие и внедрять в регионе современные международные стандарты рыболовства.



Отбор проб проводится по международной методологии GFCM, которая применяется во всех странах-участницах Черноморского региона. Такой подход позволяет стандартизировать данные и делать более надёжную научную оценку рыбных запасов.



Исследования проходят в рамках проекта «Экспериментальное демерсальное траловое исследование в водах Грузии» при технической и финансовой поддержке FAO/GFCM.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





