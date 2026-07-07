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В Чёрном море провели новый этап исследований рыбных ресурсов
07.07.2026 21:05
Национальное агентство окружающей среды Грузии при поддержке FAO и Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном море GFCM провело очередной этап исследований в Чёрном море.
Работы проходят на 20 заранее выбранных станциях на разных глубинах. Для исследований используют стандартизированный демерсальный трал, который агентство получило от FAO в рамках грантового соглашения.
Цель исследования — собрать научные данные о приоритетных видах рыб Чёрного моря. Эти данные помогут устойчиво управлять рыбными ресурсами, защищать морское биоразнообразие и внедрять в регионе современные международные стандарты рыболовства.
Отбор проб проводится по международной методологии GFCM, которая применяется во всех странах-участницах Черноморского региона. Такой подход позволяет стандартизировать данные и делать более надёжную научную оценку рыбных запасов.
Исследования проходят в рамках проекта «Экспериментальное демерсальное траловое исследование в водах Грузии» при технической и финансовой поддержке FAO/GFCM.
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