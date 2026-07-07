НАТО выбрал шведский GlobalEye от Saab для замены устаревших разведывательных самолетов

07.07.2026 21:26





Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил, что Альянс выбрал самолет GlobalEye шведской компании Saab для замены своего парка самолетов раннего предупреждения и управления (AWACS).



Об этом говорится в заявлении правительства Швеции, сообщает "Европейская правда".



Это означает, что НАТО начнет переговоры с компанией Saab о закупке до 10 самолетов GlobalEye, отметили в шведском правительстве.



"Сегодня – великий день для оборонной промышленности Швеции, и это результат многолетнего сотрудничества между шведскими правительственными учреждениями и компанией Saab. Мы рады сообщить, что НАТО планирует заменить свой парк самолетов AWACS на самолеты GlobalEye. Это свидетельствует о том, что Швеция относится к вопросам обороны и безопасности с максимальной серьезностью и обладает уникальной оборонной промышленностью", – отмечает премьер-министр Ульф Кристерссон.



Министр иностранных дел Мария Мальмер Стенергард, в свою очередь, отметила, что выбор НАТО в пользу GlobalEye "является ярким свидетельством мощности шведской промышленности и международного сотрудничества".



"GlobalEye – это результат сотрудничества промышленных предприятий ряда стран, которые вместе создали этот уникальный продукт. Это соглашение демонстрирует, что шведская оборонная промышленность чрезвычайно конкурентоспособна на международном уровне и может проложить путь к новым успехам шведского экспорта", – подчеркнула она.



Министр обороны Пол Йонсон добавил, что GlobalEye обеспечивает именно тот уровень передовой ситуационной осведомленности, который необходим современным системам обороны для борьбы со всем – от дронов и ракет до других видов угроз.



14 самолетов системы воздушного раннего предупреждения и управления (AWACS) НАТО, напоминающих летающие радиолокационные башни со своими характерными радиолокационными куполами шириной девять метров, являются "глазами" Альянса в небе с 1982 года.



Флот самолетов AWACS, базирующийся на авиабазе Хайленкирхен в Германии, широко используется для выполнения миссий наблюдения НАТО вдоль его восточного фланга с момента начала войны России в Украине.



О том, что НАТО планирует больше не полагаться на американские самолеты в рамках обновления своего парка разведывательных самолетов, сообщалось в апреле.



Также СМИ ранее узнали, что в НАТО сделали выбор именно в пользу GlobalEye шведской компании Saab.





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