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НАТО: РФ очень хочет втянуть Беларусь в войну


07.07.2026   21:07


В НАТО нет информации о том, кто стоит за ударами дронов по белорусским автобусам на территории РФ, но отмечают, что Россия очень хочет втянуть Беларусь в войну.

Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель НАТО в кулуарах саммита в Анкаре, сообщает корреспондент "Европейской правды".

В июне и июле 2026 года российская пропаганда распространяла заявления о якобы "ударах ВСУ" по гражданским автобусам из Беларуси. Однако украинская разведка, Служба безопасности Украины и международные наблюдатели отмечают, что это является сознательной провокацией РФ с целью втянуть Беларусь в войну.

Чиновник НАТО, комментируя это, заявил, что не располагает информацией о том, кто именно стоит за этими ударами.

"Здесь есть два момента: во-первых, Россия очень хочет втянуть Беларусь. В этом свете мы видим, как Россия последовательно принимает меры, пытаясь сделать Лукашенко всё более значимой, по крайней мере, на первый взгляд, если не фактической стороной конфликта", – отметил он.

"А во-вторых, мы видим, как уже довольно длительное время растет безрассудство действий России, и все это, как вы знаете, в конечном итоге ставит под угрозу жизнь гражданского населения, и это касается не только жизни гражданского населения Украины", – добавил чиновник.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что не следует быть наивными в отношении роли Беларуси в войне РФ против Украины.


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