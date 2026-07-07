Председатель Верховной рады Украины выступил на конференции председателей парламентов стран — кандидатов в ЕС

07.07.2026 20:52





«Сербы не являются маленькими русскими. Украинцы не являются маленькими русскими. Молдаване и грузины никогда не были и никогда не будут младшими братьями русских. Хватит унижения. Мы — независимые государства, в которых живут европейские народы, и я уверен, что однажды все мы обязательно станем членами Европейского союза», — об этом заявил председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, выступая в Сербии на конференции председателей парламентов стран — кандидатов на вступление в Европейский союз.



Выступая с речью, Стефанчук говорил о необходимости политической, военной и гуманитарной поддержки Украины.



«Дорогие друзья, каждый из вас очень хорошо знает настоящую цену диктаторской России и её кровавого предшественника — коммунистического, кагэбэшного Советского Союза. Это хорошо знает Грузия. Это хорошо знают страны Балкан. И Советский Союз, и Россия действовали и продолжают действовать по принципу: »Разделяй и властвуй». Они использовали и продолжают использовать политический террор, экономический шантаж для того, чтобы сеять вражду между странами и народами. Цена всего этого измеряется безграничной человеческой болью.



Именно поэтому сегодня здесь, в Белграде, я хочу совершенно ясно заявить: сербы не являются маленькими русскими. Украинцы не являются маленькими русскими. Молдаване и грузины никогда не были и никогда не будут младшими братьями русских. Хватит унижения. Мы — независимые государства, в которых живут европейские народы, и я уверен, что однажды все мы обязательно станем членами Европейского союза.



Последняя масштабная атака на Киев произошла именно позавчера, когда я готовился к поездке в Белград. В результате этой атаки погибло почти 20 человек, более 70 человек получили ранения. Поэтому сегодня, здесь, перед вами, я обращаюсь с просьбой: продолжайте политическую, военную и гуманитарную поддержку Украины. Я прошу вас об этом от имени украинского народа, прошу вас об этом во имя восстановления справедливости, прошу вас об этом во имя установления справедливого и устойчивого мира. Возможно, у вас нет тех систем противовоздушной обороны, которые жизненно необходимы Украине, но у вас, друзья, действительно есть память, совесть и честь — достоинство ваших великих государств и великих народов», — заявил Стефанчук.



В конференции председателей парламентов стран — кандидатов на вступление в Европейский союз, проходящей в Сербии, также принимает участие председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.





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