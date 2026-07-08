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Украинские дроны атаковали объект газопровода «Голубой поток»


08.07.2026   16:37


Российский «Газпром» заявил, что в ночь на 7 июля беспилотники атаковали компрессорную станцию «Краснодарская» в Краснодарском крае. Она является частью инфраструктуры газопровода «Голубой поток», по которому российский газ поступает в Турцию.

В компании утверждают, что целью атаки была попытка сорвать поставки газа, однако подача топлива продолжается в штатном режиме, а повреждения уже устраняются.

Власти Краснодарского края подтвердили пожар на территории одного из предприятий в Северском районе, объяснив его падением обломков беспилотника. Название объекта официально не уточнялось.

Украинская сторона пока не комментировала произошедшее. На фоне регулярных ударов по российской энергетической инфраструктуре это первый подтвержденный инцидент, затронувший объект, связанный с экспортом газа в Турцию.


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