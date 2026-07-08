Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Гонио уже четвёртый год ждут детский сад: ремонт провалился, теперь здание хотят снести


08.07.2026   16:57


Жители Гонио уже четвёртый год безрезультатно ждут завершения ремонта детского сада №29 на улице Петре Ибери Пирвели.

Компания, которая выиграла тендер и должна была отремонтировать этот сад вместе ещё с двумя детскими садами, получила 1 523 373 лари, однако работы так и не выполнила. В 2025 году договор с ней расторгли.

Теперь в мэрии Батуми заявляют, что существующее здание небезопасно, его ремонт нерентабелен, поэтому объект нужно снести и построить новый детский сад. Но уже не на этом месте.

По информации мэрии, нынешний участок больше не соответствует новым требованиям для строительства современного детского сада. Сейчас в Гонио подбирают новый земельный участок.

При этом участок детского сада №29 может быть крайне привлекательным для застройщиков: он расположен не на первой линии моря, но на возвышенности, с видами на море и горы, примерно в километре от пляжа.

По имеющейся информации, этот участок уже интересен одному из бизнесменов под строительство. Официально в мэрии пока не говорят, планируется ли продажа этой территории.

Ранее контракт на реконструкцию детских садов №29, №23 и №18 в Батуми был заключён с компанией «Лаги Капитал». Общая стоимость договора составляла 12,19 млн лари.

Владельцы компании, Александрэ и Бесик Бердзенишвили, позже были признаны виновными по делу о мошенническом завладении крупной суммой, легализации незаконных доходов и использовании поддельных документов. Суд приговорил их к 10 годам лишения свободы.

Ранее компания принадлежала бывшему футболисту Александрэ Амисулашвили, зятю депутата от «Грузинской мечты» Ираклия Заркуа. Сам Заркуа заявлял, что никто из членов его семьи не имеет отношения к государственным закупкам, а «Лаги Капитал» была продана братьям Бердзенишвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна