В Гонио уже четвёртый год ждут детский сад: ремонт провалился, теперь здание хотят снести

08.07.2026 16:57





Жители Гонио уже четвёртый год безрезультатно ждут завершения ремонта детского сада №29 на улице Петре Ибери Пирвели.



Компания, которая выиграла тендер и должна была отремонтировать этот сад вместе ещё с двумя детскими садами, получила 1 523 373 лари, однако работы так и не выполнила. В 2025 году договор с ней расторгли.



Теперь в мэрии Батуми заявляют, что существующее здание небезопасно, его ремонт нерентабелен, поэтому объект нужно снести и построить новый детский сад. Но уже не на этом месте.



По информации мэрии, нынешний участок больше не соответствует новым требованиям для строительства современного детского сада. Сейчас в Гонио подбирают новый земельный участок.



При этом участок детского сада №29 может быть крайне привлекательным для застройщиков: он расположен не на первой линии моря, но на возвышенности, с видами на море и горы, примерно в километре от пляжа.



По имеющейся информации, этот участок уже интересен одному из бизнесменов под строительство. Официально в мэрии пока не говорят, планируется ли продажа этой территории.



Ранее контракт на реконструкцию детских садов №29, №23 и №18 в Батуми был заключён с компанией «Лаги Капитал». Общая стоимость договора составляла 12,19 млн лари.



Владельцы компании, Александрэ и Бесик Бердзенишвили, позже были признаны виновными по делу о мошенническом завладении крупной суммой, легализации незаконных доходов и использовании поддельных документов. Суд приговорил их к 10 годам лишения свободы.



Ранее компания принадлежала бывшему футболисту Александрэ Амисулашвили, зятю депутата от «Грузинской мечты» Ираклия Заркуа. Сам Заркуа заявлял, что никто из членов его семьи не имеет отношения к государственным закупкам, а «Лаги Капитал» была продана братьям Бердзенишвили.





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