Саакашвили готов возглавить «Совет реформаторов» в партии «Нацдвижение»

08.07.2026 16:31





Михаил Саакашвили, третий президент Грузии, предложил провести масштабную реформу партии «Нацдвижение» и создать новый орган — «Совет реформаторов», который, по его словам, должен стать не только внутренней структурой партии, но и открытой общественной платформой, куда смогут войти не только члены партии, но и другие специалисты, общественные деятели и сторонники изменений.



Саакашвили заявил, что готов возглавить «Совет реформаторов», а телеведущую Нануку Жоржолиани предложил рассмотреть на должность исполнительного секретаря. По его словам, она станет его основным связующим звеном с участниками Совета.



Экс-президент также заявил, что партия вступает в переходный период: в конце июля планируется съезд, который выберет временный руководящий орган. И должность лидера партии Левана Хабеишвили должна быть сохранена до его освобождения из заключения, добавил Саакашвили.



Находящийся в заключении политик отметил, что главная задача нового совета — обновление партии, привлечение новых лиц и создание более современной, децентрализованной структуры. Саакашвили подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить молодежи и дать ей больше возможностей для участия в политике.



«Эта структура также должна быть адаптирована к возможной угрозе формального запрета партии. Одно дело, когда у движения есть несколько офисов, закрыть которые диктатуре легко, или несколько должностных лиц, которых можно изолировать. И совсем другое — когда это полностью децентрализованное движение, настолько широко разветвленное и укорененное, что фактически становится невозможно его уничтожить.



Когда дом каждого члена, активиста и сторонника становится отдельным, автономно существующим офисом. Когда задержание любого одного лидера фактически теряет смысл, потому что лидером становится каждый», — отметил он.



Саакашвили сообщил, что осенью «Совет реформаторов» представит план дальнейших изменений, который будет включать новые принципы управления партией, большее участие членов и сторонников в принятии решений, а также изменение модели финансирования.



Он заявил, что обновленное движение должно сосредоточиться не на конкуренции внутри оппозиции, а на борьбе за «возвращение страны на путь реформ».





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