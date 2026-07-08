Качество грузинского вина стало выше, нарушений стало меньше

08.07.2026 17:08





Во втором квартале 2026 года Национальное агентство вина провело масштабную проверку предприятий отрасли. Контрольные мероприятия охватили 86 винодельческих компаний, а статистика показывает позитивную тенденцию — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных нарушений сократилось.



В рамках инспекционного контроля специалисты проверили 24 компании, проведя 61 инспекцию для подтверждения соответствия партий алкогольной продукции, представленной на сертификацию. Из 177 исследованных образцов нарушения были обнаружены лишь в 8 образцах, принадлежащих трём компаниям.



Отдельно проводился государственный надзор за соблюдением технологических процессов производства. Проверка затронула одно предприятие, где состоялись четыре контрольных мероприятия. Все 4 исследованных образца полностью соответствовали требованиям законодательства.



Контроль внутреннего рынка оказался более показательным. Инспекторы проверили 23 торговых объекта, исследовав 34 образца продукции 16 компаний. Нарушения выявлены в 14 образцах, принадлежащих 10 производителям. Именно внутренний рынок по-прежнему остается наиболее чувствительным направлением для контроля качества.



На территории экономической зоны оформления международные аудиторские компании Bureau Veritas и SGSпроверили 45 компаний. Из 127 отобранных образцов несоответствие обнаружили лишь в трёх образцах, представляющих три разные компании.



Особое внимание уделялось органолептической оценке продукции. За квартал состоялось 68 дегустаций, в ходе которых эксперты рассмотрели 3301 образец алкогольной продукции. Испытания успешно прошли 3180 образцов, тогда как 121 образец не получил положительной оценки.



Снижение числа нарушений говорит о постепенном повышении дисциплины производителей и эффективности системы контроля качества. Для винодельческой отрасли это имеет принципиальное значение: стабильное качество напрямую влияет на экспортный потенциал, доверие международных покупателей и репутацию грузинского вина на мировом рынке.





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