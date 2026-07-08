Папуашвили: ПА ОБСЕ сфальсифицировала заключение миссии наблюдателей ОБСЕ

08.07.2026 18:15





Этой резолюцией мы увидели, что Парламентская ассамблея ОБСЕ сфальсифицировала заключение миссии наблюдателей ОБСЕ. Поэтому такая антигрузинская резолюция, которая сегодня была утверждена группами, имеющими собственные политические интересы в отношении Грузии, безусловно, является скандалом для Парламентской ассамблеи ОБСЕ, — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По словам Папуашвили, поведение членов Парламентской ассамблеи ОБСЕ является подтверждением того, что основанный на правилах международный порядок больше не существует.



«То, что основанный на правилах международный порядок был нарушен, подтверждается не столько тем, что начинаются новые войны, сколько тем, что международные организации превратились в инструменты политических войн. Мы наблюдаем это, в том числе, на примере Грузии, на различных подобных площадках, когда такие организации используются в собственных политических целях и для политической мести. К сожалению, эти организации позволяют подобным политическим группам становиться оружием в их руках.



Фактически мы видим, что организации, целью которых должно было быть содействие и поощрение мира и сотрудничества, сегодня превращаются в инициаторов создания и распространения ложных нарративов, разжигания конфликтов и шагов, направленных против суверенитета страны.



Сегодняшним решением Парламентской ассамблеи ОБСЕ вновь стало очевидно, что у подобных организаций нет перспектив без глубокой и всеобъемлющей перезагрузки, и они превращаются в обычный инструмент политических интриг и политической мести.



В той резолюции, в которой Джо Уилсон вновь показал свое лицо в отношении Грузии, мы увидели, что Парламентская ассамблея ОБСЕ сфальсифицировала заключение миссии наблюдателей ОБСЕ. Мы увидели, что вместо фактов имеют место манипуляции, мы увидели попытки создания ложных нарративов против Грузии. Поэтому такая антигрузинская резолюция, которая сегодня была утверждена группами, имеющими собственные политические интересы в отношении Грузии, безусловно, является скандалом для Парламентской ассамблеи ОБСЕ.



Это одни и те же люди, одни и те же лица — будь то Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея НАТО, ОБСЕ или другие подобные форматы. Одни и те же имена и фамилии появляются: одну неделю в Парламентской ассамблее Совета Европы они атакуют Грузию и создают антигрузинские документы, на следующей неделе — в Парламентской ассамблее ОБСЕ, третью неделю — в Парламентской ассамблее НАТО, пытаясь каким-либо образом навредить нашей стране.



Их поведение является подтверждением того, что основанный на правилах международный порядок больше не существует. Эти люди действуют по правилам XIX века и готовы атаковать целую страну с помощью различных инструментов ради реализации собственной политической повестки», — заявил Папуашвили.





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