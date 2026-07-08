Вклады в российской валюте в Грузии выросли почти на половину за год

08.07.2026 18:53





Несмотря на то что рубль остается одной из наименее востребованных валют в банковской системе Грузии, объем депозитов в российской валюте продолжает быстро увеличиваться. По данным Национального банка, к маю 2026 года сумма рублевых вкладов достигла 2,225 млрд рублей, что эквивалентно примерно $28,5 млн. За последние двенадцать месяцев показатель вырос на 45%.



На первый взгляд цифра выглядит впечатляюще, однако в масштабах всей банковской системы влияние рубля остается минимальным. Его доля в общем объеме депозитов составляет всего 0,11%, что говорит о том, что рост происходит с крайне низкой базы и пока не меняет структуру валютных сбережений населения и бизнеса.



Лидером среди иностранных валют по-прежнему остается доллар США, на который приходится 77,7% всех валютных депозитов. Евро занимает второе место с долей 20,2%. Остальные валюты, включая рубль, занимают лишь незначительную часть рынка.



Тем не менее сама динамика заслуживает внимания. Рост рублевых депозитов показывает, что часть клиентов продолжает хранить средства именно в российской валюте — это может быть связано как с сохранением финансовых связей с Россией, так и с поступлением средств в рублях. Однако общая структура вкладов ясно демонстрирует, что ключевыми резервными валютами для банковской системы страны остаются доллар и евро, а влияние рубля остается ограниченным.





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