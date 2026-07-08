Трамп – Зеленскому: птичка мне нашептала, что мы дадим вам право производить Patriot

08.07.2026 19:06





Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты предоставят Украине право производить Patriot. Об этом он сказал во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Анкаре в рамках саммита НАТО, сообщает "Европейская правда".



Президент США не уточнил, идет ли речь о комплексах в целом или о ракетах к ним.



"Одна из вещей, о которых мы с ним говорили, – сказал Трамп, указывая на Зеленского. – Одна птичка мне нашептала, что мы дадим им право производить Patriot. Мы покажем им, что делать – это на самом деле очень сложно".



"Но вы умеете делать сложное быстро", – отметил он.



"Поэтому мы говорили о том, что дадим вам лицензии на производство Patriot", – повторил Трамп.



Как сообщала "Европейская правда", Зеленский накануне заявил, что Украина готовит первую встречу "антибаллистической коалиции".



Также Зеленский рассказал конгрессменам США о нехватке перехватчиков для Patriot.



В то же время в НАТО считают, что перехватчиков баллистических ракет никогда не будет достаточно.





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