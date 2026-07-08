|
|
|
В Батуми для людей с инвалидностью провели бесплатные медицинские консультации
08.07.2026 18:59
Первый заместитель министра здравоохранения и социальной защиты Аджарии Мари Занакидзе посетила социальную акцию в клинике MedFem.
В рамках мероприятия людям с инвалидностью бесплатно предоставили консультации эндокринолога, маммолога, терапевта и гинеколога, а также лабораторные анализы и УЗИ-диагностику.
Параллельно прошла выставка-продажа работ людей с инвалидностью из Батуми и Кутаиси. Её цель — поддержать авторов и показать их творческие возможности.
Инициатива направлена на поддержку здоровья, социальной интеграции и творческого потенциала людей с инвалидностью.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна