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В Батуми для людей с инвалидностью провели бесплатные медицинские консультации


08.07.2026   18:59


Первый заместитель министра здравоохранения и социальной защиты Аджарии Мари Занакидзе посетила социальную акцию в клинике MedFem.

В рамках мероприятия людям с инвалидностью бесплатно предоставили консультации эндокринолога, маммолога, терапевта и гинеколога, а также лабораторные анализы и УЗИ-диагностику.

Параллельно прошла выставка-продажа работ людей с инвалидностью из Батуми и Кутаиси. Её цель — поддержать авторов и показать их творческие возможности.

Инициатива направлена на поддержку здоровья, социальной интеграции и творческого потенциала людей с инвалидностью.


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