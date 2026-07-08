В Батуми для людей с инвалидностью провели бесплатные медицинские консультации

08.07.2026 18:59





Первый заместитель министра здравоохранения и социальной защиты Аджарии Мари Занакидзе посетила социальную акцию в клинике MedFem.



В рамках мероприятия людям с инвалидностью бесплатно предоставили консультации эндокринолога, маммолога, терапевта и гинеколога, а также лабораторные анализы и УЗИ-диагностику.



Параллельно прошла выставка-продажа работ людей с инвалидностью из Батуми и Кутаиси. Её цель — поддержать авторов и показать их творческие возможности.



Инициатива направлена на поддержку здоровья, социальной интеграции и творческого потенциала людей с инвалидностью.





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