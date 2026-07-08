В Гонио-Апсарос впервые нашли серебряную монету времён Юстиниана I

08.07.2026 18:57





На территории крепости Гонио-Апсарос возобновилась археологическая экспедиция. Работы проходят сразу на трёх участках крепости.



Исследователи продолжают изучать римские, византийские и османские культурные слои. Уже найдены артефакты, характерные для этих эпох.



Особый интерес представляют остатки крупного каменного сооружения у южных ворот крепости и мощный слой черепичной кровли. Там обнаружены материалы II–III веков н. э., в том числе монеты, отчеканенные от имени императоров Антонина Пия и Септимия Севера.



Главная находка этого этапа — серебряная монета, отчеканенная от имени византийского императора Юстиниана I в 527–565 годах. В Апсарос такая монета найдена впервые.



Работы продлятся около месяца. В экспедиции участвуют студенты Батумского государственного университета имени Шота Руставели и Зугдидского государственного университета имени Шота Месхиа.



Руководитель экспедиции — профессор Мераб Халваши.





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