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Европарламент поддержал новые правила для авиапассажиров


08.07.2026   13:40


Европарламент поддержал новые правила для авиапассажиров: больше бесплатной ручной клади и компенсации за задержки

Европейский парламент одобрил обновлённые правила, расширяющие права авиапассажиров.

Согласно новым положениям:

Пассажиры смогут бесплатно брать на борт ещё один предмет ручной клади размером до 40×30×15 см в дополнение к багажу, который размещается под впереди стоящим креслом.

Кроме того, пассажиры получат право на финансовую компенсацию, если рейс задержится как минимум на три часа.

Новые правила направлены на усиление защиты прав авиапассажиров и унификацию требований к перевозчикам в странах Европейского союза.


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