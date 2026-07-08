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Европарламент поддержал новые правила для авиапассажиров
08.07.2026 13:40
Европарламент поддержал новые правила для авиапассажиров: больше бесплатной ручной клади и компенсации за задержки
Европейский парламент одобрил обновлённые правила, расширяющие права авиапассажиров.
Согласно новым положениям:
Пассажиры смогут бесплатно брать на борт ещё один предмет ручной клади размером до 40×30×15 см в дополнение к багажу, который размещается под впереди стоящим креслом.
Кроме того, пассажиры получат право на финансовую компенсацию, если рейс задержится как минимум на три часа.
Новые правила направлены на усиление защиты прав авиапассажиров и унификацию требований к перевозчикам в странах Европейского союза.
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