Европарламент поддержал новые правила для авиапассажиров

08.07.2026 13:40





Европарламент поддержал новые правила для авиапассажиров: больше бесплатной ручной клади и компенсации за задержки



Европейский парламент одобрил обновлённые правила, расширяющие права авиапассажиров.



Согласно новым положениям:



Пассажиры смогут бесплатно брать на борт ещё один предмет ручной клади размером до 40×30×15 см в дополнение к багажу, который размещается под впереди стоящим креслом.



Кроме того, пассажиры получат право на финансовую компенсацию, если рейс задержится как минимум на три часа.



Новые правила направлены на усиление защиты прав авиапассажиров и унификацию требований к перевозчикам в странах Европейского союза.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





