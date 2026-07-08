Грузинская делегация в знак протеста покинула заседание ПА ОБСЕ

08.07.2026 14:18





Делегация Грузии в знак протеста отказалась участвовать в голосовании по «Гаагской декларации» на пленарном заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ.



Соответствующее заявление перед голосованием сделал председатель комитета парламента Грузии по внешним отношениям Николоз Самхарадзе.



«Хочу сделать процедурное замечание относительно процедуры голосования и от имени делегации Грузии представить следующее заявление. В связи с тем, что отдельные части пересмотренной версии декларации намеренно искажают существующую политическую реальность в Грузии, грубо неверно представляют и фальсифицируют факты, полностью игнорируют насильственные нападения на государственные институты и произвольно трактуют как отчеты миссий по наблюдению за выборами, так и отчеты «Московского механизма», тем самым ставя под угрозу национальные интересы Грузии, наша делегация в знак протеста не будет участвовать в процессе голосования.



Вдвойне прискорбно, что нам приходится принимать такое решение именно в Гааге — столице международного права. Хочу попросить секретариат надлежащим образом отразить нашу позицию в протоколе заседания ассамблеи. Также хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить парламент Нидерландов за теплый прием и отличную организацию мероприятия», — заявил Самхарадзе.



На замечание Николоза Самхарадзе отреагировал президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоан Понс, заявив, что оставлять пустые места в парламенте всегда является худшим вариантом, поскольку демократия прежде всего является совместной попыткой урегулирования конфликтов.



«Большое спасибо, Николоз. Как вы знаете, даже в вашей стране оставлять пустые места не было хорошим решением, и здесь вы делаете то же самое. Я считаю, что оставлять пустые места в парламенте всегда является худшим вариантом, поскольку демократия прежде всего является совместной попыткой разрешения конфликтов», — обратился президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ к Николозу Самхарадзе.



Следует отметить, что через несколько минут после того, как грузинская делегация покинула заседание, Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла «Гаагскую декларацию», содержащую резолюцию по Грузии. Главным спонсором резолюции «Обеспечение целостности выборов и защита основных свобод в Грузии» является американский конгрессмен Джо Уилсон.





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