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Мэр Батуми встретился с жителями и выслушал их обращения
08.07.2026 14:22
Мэр Батуми Гиорги Цинцадзе вместе с председателем сакребуло Иване Маисурадзе провёл встречу с жителями в сервисном центре административной единицы.
Горожане рассказали о своих потребностях, предложениях и инициативах.
На встрече обсуждались инфраструктурные проекты, благоустройство, улучшение жилой среды, социальные программы, доступность городских услуг и другие важные вопросы.
Мэр подробно выслушал каждое обращение и поручил соответствующим службам оперативно изучить поднятые вопросы и отреагировать в рамках своих полномочий.
По тем темам, которые требуют дополнительных административных процедур или участия других ведомств, работа продолжится в установленном законом порядке.
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