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Мэр Батуми встретился с жителями и выслушал их обращения


08.07.2026   14:22


Мэр Батуми Гиорги Цинцадзе вместе с председателем сакребуло Иване Маисурадзе провёл встречу с жителями в сервисном центре административной единицы.

Горожане рассказали о своих потребностях, предложениях и инициативах.

На встрече обсуждались инфраструктурные проекты, благоустройство, улучшение жилой среды, социальные программы, доступность городских услуг и другие важные вопросы.

Мэр подробно выслушал каждое обращение и поручил соответствующим службам оперативно изучить поднятые вопросы и отреагировать в рамках своих полномочий.

По тем темам, которые требуют дополнительных административных процедур или участия других ведомств, работа продолжится в установленном законом порядке.


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