Мэр Батуми встретился с жителями и выслушал их обращения

08.07.2026 14:22





Мэр Батуми Гиорги Цинцадзе вместе с председателем сакребуло Иване Маисурадзе провёл встречу с жителями в сервисном центре административной единицы.



Горожане рассказали о своих потребностях, предложениях и инициативах.



На встрече обсуждались инфраструктурные проекты, благоустройство, улучшение жилой среды, социальные программы, доступность городских услуг и другие важные вопросы.



Мэр подробно выслушал каждое обращение и поручил соответствующим службам оперативно изучить поднятые вопросы и отреагировать в рамках своих полномочий.



По тем темам, которые требуют дополнительных административных процедур или участия других ведомств, работа продолжится в установленном законом порядке.





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