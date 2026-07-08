Каладзе: застройщик на улице Мариджани оштрафован на 30 тысяч лари

08.07.2026 14:20





Строительная компания, возводящая жилой дом на улице Мариджани в Тбилиси, будет оштрафована на 30 тысяч лари за нарушение правил безопасности. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он добавил, что после обрушения склона строительного котлована из-за сильных осадков строительные работы на объекте также будут приостановлены.



Мэр отметил,, что компании уже поручено провести работы по укреплению территории. После подготовки проекта, который подтвердит безопасность соседних участков и расположенных рядом зданий, строительство сможет быть продолжено.



«Объект по адресу улица Мариджани, №4, где из-за сильных осадков произошло обрушение склона строительного котлована, является одним из строительных проектов для семей, пострадавших от деятельности компании «Центр Поинт».



Ни одну строительную компанию, которая взяла на себя договорные обязательства по выполнению строительных работ, мэрия Тбилиси не привлекала. Мы предоставили пострадавшим семьям возможность самим решить, какую компанию они хотели бы привлечь для строительства на данном объекте», — заявил мэр столицы и генсек «Грузинской мечты».



По его словам, согласно заключению Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули, угрозы для жителей соседнего жилого дома нет.



Каладзе отметил, что ранее на этом участке строительство вела компания «Центр Поинт». Котлован появился после демонтажа недостроенного аварийного здания, которое было связано с одним из проектов по обеспечению жильем семей, пострадавших от деятельности этой компании.



Сейчас работы на объекте выполняет компания Next Door. На улице Мариджани должны получить жилье 433 семьи, пострадавшие от деятельности «Центр Поинт».



Разрешение на строительство на данном участке было выдано в 2024 году. Но, как подчеркнул Каладзе, в проект потребовалось внести изменения из-за необходимости устройства свайного фундамента и наличия под территорией старого коллектора, который в настоящее время не используется.





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