Нанука Жоржолиани: Саакашвили говорил находящимся в борьбе: это мое боевое оружие, и я даю его вам

08.07.2026 18:09





«Совет реформаторов» создан независимо от партии. Михаил Саакашвили принял решение обратиться ко всем, кто участвует в борьбе, со словами: это мое оружие в этой борьбе, давайте проведем реформы в этой партии, создадим ее такой, какой вы хотите ее видеть, а затем используйте эту партию как один из сильных инструментов борьбы. Михаил Саакашвили открыто является рядовым членом «Совета реформаторов». Как он сам говорит, ему не нравится слово «руководитель», однако он является главным реформатором», — так журналист Нанука Жоржолиани объяснила заявление 3-го президента Михаила Саакашвили, в котором он предложил «Национальному движению» создать «Совет реформаторов».



Как отметила Нанука Жоржолиани, процесс создания «Совета реформаторов» был рабочим процессом, который обсуждался в закрытом формате. По ее словам, проведение реформ является исключительным талантом Михаила Саакашвили, а она сама гордится тем, что участвует в этих процессах.



««Совет реформаторов» был создан независимо от партии по нескольким причинам. Мы хотим, чтобы это была коалиция, ориентированная на работу. Есть люди, которые могут и хотят участвовать в этом процессе, но не хотят быть членами партии. Во-первых, в этой стране любого, кто высказывает отличное мнение, называют «националом», но другое дело — прямая аффилированность с политической партией, чего многие могут не хотеть. Поэтому мы сняли с людей эту проблему и сказали, что каждый из вас, в том числе люди, которые вообще не являются сторонниками «пятерки», могут принять участие в этом процессе, потому что, хотим мы этого или нет, политические процессы все равно будут развиваться таким образом, что партия как инструмент понадобится каждому, кто участвует в этой борьбе.



Соответственно, я считаю, что сейчас «Национальное движение» является самым сильным инструментом среди оппозиционных партий, и Михаил Саакашвили принял решение сказать каждому, кто участвует в борьбе: это мое оружие в этой борьбе, я передаю его вам, давайте вместе работать над усилением этого инструмента борьбы, проводить реформы в этой партии в соответствии с вашими взглядами, создать ее такой, какой вы считаете более привлекательной, а затем использовать эту партию в борьбе как один из сильных инструментов», — заявила Нанука Жоржолиани.



По ее словам, «Совет реформаторов» является независимой структурой, однако в процессе принимают участие как представители партии, так и другие люди, в том числе лица, ранее занимавшие высокие должности. По словам Нануки Жоржолиани, этот процесс должен быть максимально открытым.



«Это независимая от «Национального движения» структура, которая, напротив, будет оказывать влияние. При этом она будет независимой от ЕНД по тем причинам, которые я уже перечислила, поскольку создание коалиции, ориентированной на работу, означает, что возможность высказать свое мнение может получить человек, который не хочет быть членом ЕНД. Поэтому мы говорим всем: приходите, работайте с нами, давайте вместе работать над этим процессом. Затем этот совет представит рекомендации ЕНД. Среди участников будут члены партии «Национальное движение», а также любой человек, у которого есть идеи и желание, но который до сих пор не имел возможности их реализовать. Это создаст формат предложений и рекомендаций, которые партия сможет учесть или не учесть. Именно на этом принципе строится формат сотрудничества», — заявила Нанука Жоржолиани.





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