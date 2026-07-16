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В Грузии открыли региональный хаб Tegeta Motors стоимостью около 100 млн лари


16.07.2026   13:40


Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе принял участие в презентации нового регионального хаба Tegeta Motors.

По его словам, развитие транзитной функции страны остаётся одним из главных государственных приоритетов, а такие проекты значительно усиливают экономический потенциал Грузии.

Хаб расположен на объездной дороге Тбилиси и предназначен для обслуживания международных грузопотоков, проходящих через Турцию, Азербайджан, страны Центральной Азии и Европу.

Объём инвестиций в проект составил около 100 млн лари.

По словам Кобахидзе, это первый в Южном Кавказе многофункциональный мультибрендовый комплекс, который объединяет полный спектр услуг для коммерческого транспорта в одном месте.

Премьер также отметил внимание компании к вопросам экологии и безопасности труда, подчеркнув, что современная система обращения с опасными отходами делает грузинский транспортный коридор не только эффективным, но и устойчивым.

Во время мероприятия генеральный директор Tegeta Holding Екатерина Кавтарадзе представила возможности нового комплекса, после чего премьер осмотрел его инфраструктуру.

В презентации также приняли участие мэр Тбилиси Каха Каладзе, члены правительства и представители бизнеса.


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