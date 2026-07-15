В июне в результате российских воздушных ударов в Украине погибли 293 мирных жителя, 1 990 ранены - ООН

15.07.2026 10:50





В июне в результате российских ударов в Украине погибли 293 мирных жителя, 1 990 получили ранения. Это самый высокий месячный показатель с апреля 2022 года.Как сообщают украинские СМИ, об этом говорится в заявлении Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (HRMMU).



«После того как в мае было зафиксировано наибольшее количество жертв среди гражданского населения за более чем 4 года, в июне этот показатель был превышен: погибли по меньшей мере 293 гражданских лица и 1 990 были ранены. Таким образом, июнь стал месяцем с наибольшим количеством погибших и раненых гражданских лиц с апреля 2022 года», - отмечается в заявлении.



По словам главы HRMMU Даниэлы Белль, число жертв среди гражданского населения в Украине резко возросло в первой половине 2026 года на фоне усиления атак и более интенсивного применения россиянами мощного вооружения.



«Эта тенденция должна стать предупреждением о том, что риски, с которыми сталкиваются гражданские лица, не только сохраняются, но и растут как по масштабу, так и по сложности», – отметила Белль.



По данным HRMMU, в общем за первые 6 месяцев этого года погибли 1 396 гражданских лиц, а 7 978 получили ранения, что на 37% больше, чем за аналогичный период 2025 года, и на 114% больше по сравнению с первым полугодием 2024 года.



«В июне основной причиной жертв среди гражданского населения вновь стало использование дальнобойного оружия (ракеты и дроны с широким радиусом поражения), применение которых стало причиной 45% всех жертв. Большинство жертв, вызванных применением этого оружия, было зафиксировано в крупных городах, расположенных вдали от линии фронта, таких как Киев и Днепр», - говорится в заявлении.





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