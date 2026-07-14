Трамп передумал брать плату в 20% за проход судов через Ормузский пролив

14.07.2026 21:33





Объявив в понедельник о возобновлении морской блокады Ирана, Дональд Трамп добавил, что с остальных судов США будут взимать 20% от стоимости груза с целью компенсировать свои расходы по обеспечению судоходства в Ормузском проливе. Во вторник он взял свои слова назад.



Доходы, которые предполагалось получать за счет платы за проход, будут заменены прямыми инвестициями в США со стороны стран Персидского залива, провозгласил Трамп. Страны эти он не назвал и сумм не уточнил. «По итогам чрезвычайно плодотворных переговоров с руководством стран Ближнего Востока я принял решение заменить 20%-ную комиссию за возмещение расходов США торговыми и инвестиционными сделками, которые различные страны Персидского залива будут заключать с Соединёнными Штатами. Эти инвестиции будут ОГРОМНЫМИ, но в то же время чрезвычайно выгодными для них и их будущего», – написал президент в своей соцсети TruthSocial.



Объявленная им в понедельник плата противоречит международным морским соглашениям и заявлениям представителей самой президентской администрации, отмечает The New York Times. В июне госсекретарь Марко Рубио заявил, что в Ормузском проливе нельзя вводить плату за проход. «Ни одна страна не имеет права взимать плату за проход или сборы на международном водном пути. Таковы действующие нормы международного права», — сказал он.



В меморандуме о взаимопонимании, который месяц назад подписали США и Иран, говорится, что в течение 60 дней, пока будут идти переговоры о заключении постоянного соглашения, проход через пролив будет оставаться свободным. Тегеран, правда, настаивает, что затем он должен осуществлять контроль за судоходством и получать за это оплату.



Как могла бы работать объявленная Трампом система с взиманием 20% от стоимости грузов, неизвестно. В результате ее введения доставка грузов через Ормузский пролив могла бы подорожать более чем вдвое, посчитала NYT.



Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в понедельник, что Трамп «абсолютно прав»: кто обеспечивает безопасное прохождение судов через пролив, должен получать компенсацию. Он добавил с явным сарказмом:



20% — это, конечно, слишком много. Мы будем брать справедливо.





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