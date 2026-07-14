Евросоюз обсуждает санкции против Райффайзенбанка за работу в России

14.07.2026 19:15





В 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза могут войти меры, связанные с австрийским Raiffeisen Bank International (RBI), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. При этом страны ЕС пока не смогли окончательно согласовать новый пакет ограничений, в том числе из-за разногласий вокруг RBI. В пресс-службе Райффайзенбанка Forbes сообщили, что речь идет об обсуждении вопроса, связанного с пакетом акций австрийской строительной компании Strabag.



Руководство RBI рассчитывало на быстрое завершение конфликта на Украине и возвращение бизнеса к прежнему состоянию, писал Bloomberg. Попытки продать российское подразделение в последние годы оказались безуспешными. В RBI этой весной заявили, что выход из России стал «сизифовым трудом». Российские власти не были заинтересованы в уходе банка с рынка, поскольку рассматривали Райффайзенбанк как один из каналов для денежных переводов в Европу, а возможная сделка по выходу из России потребует согласия сразу нескольких сторон — Австрии, России, США, ЕС и лично президента Владимира Путина.



Председатель наблюдательного совета группы RBI Эрвин Хамеседер отмечал, что ограничения на развитие бизнеса в России сохраняются, а кредитование практически полностью остановлено. Райффайзенбанк ограничил исходящие платежи в евро, сократил международные операции и прекратил выдачу новых кредитов. При этом отдельным крупным российским компаниям по-прежнему доступны операции. Российский бизнес RBI по итогам 2025 года получил чистый убыток в 86 млн евро против прибыли в 873 млн евро в 2024 году.



Одним из препятствий для выхода RBI из России стала ситуация вокруг акций австрийской строительной компании Strabag. В 2023 году банк планировал приобрести у Rasperia Trading (ранее связанной с Олегом Дерипаской) 27,78% акций Strabag за 1,51 млрд евро. Сделка не состоялась после того, как RBI не получила необходимых согласований от властей Евросоюза, а затем против Rasperia были введены санкции США и ЕС. После срыва сделки Rasperia добилась решения российского суда, который обязал Райффайзенбанк выплатить 2 млрд евро плюс проценты и принять акции Strabag. RBI заявлял, что такое исполнение невозможно в рамках европейского санкционного режима. В ЕС обсуждали возможность снятия санкций с этих активов, чтобы передать акции Strabag RBI в качестве компенсации за потери в России.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





