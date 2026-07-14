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В Батуми в жилом корпусе произошел взрыв, пострадали два человека


14.07.2026   20:27


В результате воспламенения баллона с природным газом в одном из жилых корпусов в Батуми легко пострадали два человека.

Как сообщили местные жители «IPN», пострадавшие получили лёгкие ожоги различных частей тела. Бригада скорой медицинской помощи доставила их в клинику. Их жизни опасность не угрожает.

На месте происшествия наряду с правоохранителями были также мобилизованы спасатели Службы управления чрезвычайными ситуациями.


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