В Батуми в жилом корпусе произошел взрыв, пострадали два человека

14.07.2026 20:27





В результате воспламенения баллона с природным газом в одном из жилых корпусов в Батуми легко пострадали два человека.



Как сообщили местные жители «IPN», пострадавшие получили лёгкие ожоги различных частей тела. Бригада скорой медицинской помощи доставила их в клинику. Их жизни опасность не угрожает.



На месте происшествия наряду с правоохранителями были также мобилизованы спасатели Службы управления чрезвычайными ситуациями.





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