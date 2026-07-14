На границе Грузии и Армении обнаружили пневматическое оружие и 31 боевой патрон — Служба доходов

14.07.2026 21:15





По данным Службы доходов Грузии, на таможенном пункте пропуска «Ниноцминда» были пресечены два случая правонарушений.



В частности, в результате тщательного досмотра автомобилей, которыми управляли иностранные граждане, сотрудники Таможенного департамента Министерства финансов обнаружили скрытое пневматическое оружие, один магазин и 31 боевой патрон к огнестрельному оружию.



Материалы дела в отношении обоих граждан-нарушителей переданы в Министерство внутренних дел Грузии для дальнейшего реагирования.







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