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На границе Грузии и Армении обнаружили пневматическое оружие и 31 боевой патрон — Служба доходов


14.07.2026   21:15


По данным Службы доходов Грузии, на таможенном пункте пропуска «Ниноцминда» были пресечены два случая правонарушений.

В частности, в результате тщательного досмотра автомобилей, которыми управляли иностранные граждане, сотрудники Таможенного департамента Министерства финансов обнаружили скрытое пневматическое оружие, один магазин и 31 боевой патрон к огнестрельному оружию.

Материалы дела в отношении обоих граждан-нарушителей переданы в Министерство внутренних дел Грузии для дальнейшего реагирования.


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