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Первый в Грузии банк грудного молока открылся в Батуми - Минздрав


14.07.2026   22:16


Донорское грудное молоко будет предоставляться по запросу медицинским учреждениям, оказывающим неонатальную помощь.

Программой в первую очередь смогут воспользоваться новорожденные из группы высокого риска.

"Главная цель программы – создание безопасных условий лечения и поддержка полноценного роста и развития детей. Инициатива поможет снизить риск осложнений, в том числе тяжелых инфекций и задержки развития", – заявила министр здравоохранения и социальной защиты Аджарии Нино Нижарадзе.

Банк молока будет работать на базе Центрального госпиталя матери и ребенка им. Иашвили.


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