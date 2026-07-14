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Первый в Грузии банк грудного молока открылся в Батуми - Минздрав
14.07.2026 22:16
Донорское грудное молоко будет предоставляться по запросу медицинским учреждениям, оказывающим неонатальную помощь.
Программой в первую очередь смогут воспользоваться новорожденные из группы высокого риска.
"Главная цель программы – создание безопасных условий лечения и поддержка полноценного роста и развития детей. Инициатива поможет снизить риск осложнений, в том числе тяжелых инфекций и задержки развития", – заявила министр здравоохранения и социальной защиты Аджарии Нино Нижарадзе.
Банк молока будет работать на базе Центрального госпиталя матери и ребенка им. Иашвили.
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