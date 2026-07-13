Девять стран Европы создали с Украиной коалицию для борьбы с российскими баллистическими ракетами

13.07.2026 22:38





Превосходство России в баллистических ракетах и медленные поставки их перехватчиков из США заставили Украину и европейские страны заняться совместным строительством противоракетной обороны в этой сфере. Лидеры Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Франции и Швеции договорились о создании коалиции с Украиной, сообщила Франция, принимавшая представителей около 25 стран «коалиции желающих».



«Мы считаем, что защита Европы требует глобального решения в виде интегрированной архитектуры противоракетной обороны для сдерживания и отражения будущих ракетных угроз, разработанной на основе коллективных усилий, технологической открытости и надежного промышленного сотрудничества, — говорится в заявлении. – Она станет дополнением к существующим системам противоракетной обороны, включая суверенные европейские решения».



Среди основных проектов, которые рассматриваются для развития, – усовершенствование франко-итальянских ракет SAMP-T и украинская «Фрейя», предусматривающая создание при поддержке Европы недорогой альтернативы американским Patriot, рассказывали Reuters дипломаты накануне встречи.



Представитель президента Франции на брифинге для журналистов заявил, что основное внимание будет уделено сотрудничеству в области противоракетной обороны – от закупки дополнительных перехватчиков для систем Patriot у США и ускорения развертывания SAMP-T до изучения возможностей разработки альтернативных решений оборонной промышленностью Европы и Украины.



Один из рассматриваемых вариантов заключается в том, чтобы европейские страны совместно разработали систему, которая бы дополняла SAMP-T и Patriot, и предоставили Украине значительную роль в ее производстве. Что касается «Фрейи», которой занимается ведущий украинский производитель дронов и ракет Fire Point, европейские страны ускорили свои процедуры и участие, благодаря чему ракета может быть готова уже к концу года, говорил ранее сооснователь и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман.



Недавно его компания подписала соглашение с немецкой Hensoldt, которая предоставит радиолокационное оборудование. Для завершения создания системы европейским партнерам потребуется обеспечить высокотехнологичный канал передачи в режиме реального времени данных о целях с радиолокаторов на ракету-перехватчик, а также создать центр управления и контроля, говорил Штилерман.



Представители девяти стран встретились более чем с десятком компаний, включая Eurosam, которая выпускает SAMP-T, Leonardo, Thales, Saab и др., чтобы обсудить более активную разработку средств ПВО.



Ранее Украина перехватывала примерно треть баллистических ракет, а порой и больше. Но во время налета в ночь на 6 июля ПВО Украины не сбила ни одну из 23 баллистических ракет «Искандер-М» и шести сверхзвуковых ракет «Циркон» и «Оникс». Нехватку перехватчиков признал после этого и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.





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