В Поти прошла традиционная регата по гребле на байдарках и каноэ

13.07.2026 21:51





В Поти состоялась традиционная регата имени чемпиона XX летних Олимпийских игр в Мюнхене Виктора Кратасюка.



В соревнованиях приняли участие 82 спортсмена из Азербайджана и разных городов Грузии.



Параллельно прошла регата по академической гребле имени Омара Берая, бронзового призёра V Спартакиады.



Главный приз турнира — Кубок Виктора Кратасюка — получил спортсмен из Поти Саба Маланиа.



Спортсмены из Поти завоевали в общей сложности:



• 23 золотые медали

• 15 серебряных медалей

• 9 бронзовых медалей



Такие соревнования помогают популяризировать греблю и поддерживать молодых спортсменов.





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