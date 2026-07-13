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В Поти прошла традиционная регата по гребле на байдарках и каноэ


13.07.2026   21:51


В Поти состоялась традиционная регата имени чемпиона XX летних Олимпийских игр в Мюнхене Виктора Кратасюка.

В соревнованиях приняли участие 82 спортсмена из Азербайджана и разных городов Грузии.

Параллельно прошла регата по академической гребле имени Омара Берая, бронзового призёра V Спартакиады.

Главный приз турнира — Кубок Виктора Кратасюка — получил спортсмен из Поти Саба Маланиа.

Спортсмены из Поти завоевали в общей сложности:

• 23 золотые медали
• 15 серебряных медалей
• 9 бронзовых медалей

Такие соревнования помогают популяризировать греблю и поддерживать молодых спортсменов.


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