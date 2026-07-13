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В Поти прошла традиционная регата по гребле на байдарках и каноэ
13.07.2026 21:51
В Поти состоялась традиционная регата имени чемпиона XX летних Олимпийских игр в Мюнхене Виктора Кратасюка.
В соревнованиях приняли участие 82 спортсмена из Азербайджана и разных городов Грузии.
Параллельно прошла регата по академической гребле имени Омара Берая, бронзового призёра V Спартакиады.
Главный приз турнира — Кубок Виктора Кратасюка — получил спортсмен из Поти Саба Маланиа.
Спортсмены из Поти завоевали в общей сложности:
• 23 золотые медали
• 15 серебряных медалей
• 9 бронзовых медалей
Такие соревнования помогают популяризировать греблю и поддерживать молодых спортсменов.
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