Еще один поддерживающий Украину сенатор США оказался в больнице вслед за смертью Грэма

13.07.2026 22:50





Макконнелл не появлялся на работе уже несколько недель, что стало порождать слухи о здоровье 84-летнего сенатора. В воскресенье он сообщил, что упал в июне, после чего оказался в больнице, передает CNN.



«Врачи подтвердили, что у меня нет переломов и сотрясения мозга. У меня не было ни инфаркта, ни инсульта. У меня нет ни опухолей, ни кровоизлияний. Однако я на короткое время потерял сознание и был доставлен в больницу», – заявил Макконнелл, опубликовав фотографию с женой и газетой The Washington Post, открытой на спортивной секции воскресного номера.



Сейчас он находится в реабилитационном центре и «пока не сможет вернуться в зал заседаний Сената для участия в голосовании», но продолжает «плотно работать» над законодательной повесткой. Макконнелл возглавляет подкомитет по ассигнованиям на оборону, и в конце апреля раскритиковал Пентагон за то, что тот задерживает выделение $400 млн на покупку у американских компаний вооружений для Украины. На эту сумму зарезервированы средства в бюджете, но министерство отказывается предоставлять информацию о том, почему они до сих пор не перечислены, писал Макконнелл в WaPo.



Выделение средств важно для национальной безопасности самих США, настаивал Макконнелл:



Стремление [Дональда] Трампа положить конец войне — благородная цель. Однако важны и цена мира, и его стабильность. Подход Пентагона, заключающийся в… затягивании оказания поддержки Украине, по сути, является той же стратегией, которой следовал президент Джо Байден. Не говоря уже о том, что нерешительность в предоставлении Украине необходимой помощи ослабляет ее способность защищаться от агрессии и подрывает перспективы дипломатических переговоров.



В субботу, перед заявлением Макконнелла о попадании в больницу, неожиданно скончался 71-летний сенатор Грэм – по предварительной информации, от разрыва аорты. Это произошло после того, как он вернулся из Украины, где побывал после саммита НАТО в Турции. В Киеве Грэм, тесно сотрудничавший с Трампом, рассказал об окончательном согласовании с администрацией законопроекта об «адских санкциях» против России, который, в частности, наделяет президента США полномочиями вводить 500-процентные пошлины на импорт из стран, закупающих российские нефть, газ и уран.



Макконнелл в детстве перенес полиомиелит. Вероятно, его последствия стали сказываться в последние пару лет, отмечает CNN. Сенатор несколько раз падал и ломал кости, терял сознание, а как-то замер во время пресс-конференции, не в силах продолжать речь.





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