ЕС ввел санкции против VK и мессенджера Мах

13.07.2026 23:21





Евросоюз включил в санкционный список российскую компанию VK и ее дочернюю структуру ООО «Коммуникационная платформа» — разработчика и оператора государственного мессенджера Max. В обосновании говорится, что холдинг помогает следить за гражданами, обеспечивать цензуру и выявлять несогласных с политикой руководства РФ.



«VK сотрудничала с российскими властями в их репрессивной деятельности, в том числе передавала данные о своих пользователях, публиковавших материалы с критикой войны против Украины», — подчеркнули в ЕС. Также указывается, что компания участвует в борьбе с VPN, чтобы лишить россиян доступа к независимой информации в интернете.



Что касается Max, в ЕС отметили, что его разработка велась под контролем ФСБ, и фактически мессенджер стал инструментом для слежки, способным собирать различные данные без ведома пользователя. Помимо этого, подчеркивается, что внедрение Max сопровождалось ограничением доступа к независимым платформам, включая WhatsApp и Telegram, а информация, собранная через госмессенджер, уже использовалась российскими властями для преследования граждан за контент.



В VK заявили, что санкции не повлияют на работу ее сервисов. Компанию возглавляет Владимир Кириенко — сын первого замглавы администрации президента России. Он находится в черном списке ЕС с начала вторжения РФ в Украину.



Вместе с «Коммуникационной платформой» под санкции попала ее гендиректор Елена Багудина, а также компании «Цитадель», VAS Experts и «Норси-Транс». ЕС указал, что они являются разработчиками и поставщиками оборудования и программного обеспечения для системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), которую ФСБ использует для получения доступа к интернет-трафику и другим данным пользователей.



Ранее сервисы VK и мессенджер Max были удалены из магазина приложений Apple — американская корпорация объяснила решение санкциями Великобритании.





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