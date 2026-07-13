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В Батуми встретились с представителями одного из ведущих карате-клубов США


13.07.2026   21:53


Заместитель министра образования и спорта Аджарии Иракли Абуладзе, руководитель Департамента спорта Ирма Нижарадзе и её заместитель Аслан Баладзе встретились с основателями и молодыми спортсменами американского клуба Philly Karate Club.

Основанный выходцами из Грузии клуб считается одним из ведущих и наиболее рейтинговых карате-клубов Филадельфии. В нём занимаются как американские, так и грузинские спортсмены, регулярно выступающие на международных турнирах.

Представители клуба приняли участие в международном турнире по карате, который прошёл в Батуми 11–12 июля, где завоевали несколько медалей и призовых мест.

Во время встречи стороны обсудили деятельность клуба и перспективы дальнейшего сотрудничества в развитии карате.


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