В Батуми встретились с представителями одного из ведущих карате-клубов США

13.07.2026 21:53





Заместитель министра образования и спорта Аджарии Иракли Абуладзе, руководитель Департамента спорта Ирма Нижарадзе и её заместитель Аслан Баладзе встретились с основателями и молодыми спортсменами американского клуба Philly Karate Club.



Основанный выходцами из Грузии клуб считается одним из ведущих и наиболее рейтинговых карате-клубов Филадельфии. В нём занимаются как американские, так и грузинские спортсмены, регулярно выступающие на международных турнирах.



Представители клуба приняли участие в международном турнире по карате, который прошёл в Батуми 11–12 июля, где завоевали несколько медалей и призовых мест.



Во время встречи стороны обсудили деятельность клуба и перспективы дальнейшего сотрудничества в развитии карате.





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