Глава правительства Украины подала в отставку

13.07.2026 23:58





Премьер-министр Украины Юлия Свиреденко подала в Верховную Раду заявление об отставке. Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на спикера Рады Руслана Стефанчука в Facebook.



«В Верховную Раду поступило заявление об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко», - написал он.



По словам Стефанчука, Рада рассмотрит этот вопрос в ближайшее время.



Он поблагодарил Свириденко за работу в чрезвычайно тяжелое для государства время.



Ранее сообщалось, что Свириденко предложили новую должность — она возглавит «новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером».



Свириденко возглавила Кабмин Украины год назад - 17 июля 2025 года Рада одобрила ее назначение. Премьером она стала после отставки Дениса Шмыгаля, который уже в правительстве Свириденко возглавил сначала Минобороны, а затем - Минэнерго.



До назначения премьером Свириденко занимала должность первого вице-премьера, министра экономики. Ранее - была заместителем руководителя Офиса президента Украины.





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